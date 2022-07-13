KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 yılı oturumları için geri sayım başladı. Başvuru işlemlerini yapan adaylar sınava hazırlıklarına devam ediyor. Öte yandan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS yerleri belli oldu mu? 2022 KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.
KPSS OTURUM TARİHLERİ
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.
Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN?
Bu sene KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.
KPSS Alan Bilgisi 6 - 7 Ağustos tarihlerinde, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.