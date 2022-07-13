KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS yerleri belli oldu mu? 2022 KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Sınav ise 31 Temmuz'da yapılacak. Böylece sınav yerlerinin de 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor. Resmi açıklama ise henüz gelmedi.