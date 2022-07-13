Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 13.07.2022 10:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2022 10:20
    ABONE OL

    KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

    KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı! ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2022) temmuz ayında düzenlenecek. Sınav öncesi sınav yeri giriş belgesi ise adayların gündeminde. KPSS giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı?

    2022 KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM üzerinden öğrenilebilecek. Peki, KPSS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş yeri açıklanma tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

    2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

    Bu sene KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.

    KPSS Alan Bilgisi 6 - 7 Ağustos tarihlerinde, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.

    KPSS LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    KPSS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Sınav ise 31 Temmuz'da yapılacak. Böylece sınav yerlerinin de 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor.

        KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS SINAV TARİHLERİ

        ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da uygulanacak.

        KPSS Önlisans başvuruları 3 - 15 Ağustos arasında alınacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İhracata damga vurdu! Rekor yolda
        Haberler Haberler KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
            SON DAKİKA