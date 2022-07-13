FED FAİZ KARARI TOPLANTISI ne zaman yapılacak? 2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayı geldi. Bu ay Amerikan Merkez Bankası bir kez daha toplanacak. Enflasyonun artığı bu dönemlerde alınacak karar merak ediliyor. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'de duyurulacak.
HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.