FED FAİZ KARARI TOPLANTISI ne zaman yapılacak? 2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayı geldi. Bu ay Amerikan Merkez Bankası bir kez daha toplanacak. Enflasyonun artığı bu dönemlerde alınacak karar merak ediliyor. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.