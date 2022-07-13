Sıfırdan Elektrik Aboneliği Ücreti Ne Kadardır?

Yeni yapılmış bir evin elektrik aboneliğini alabilmek için ödenmesi gerekli elektrik aboneliği ücretleri, yeni yapılmış olan evin kilowat değerine göre belirlenir. Yeni yapılmış olan apartmanların elektrikleri, genellikle mesken tipinde yapılır. Maksimum 5 kw olarak belirlenmiş olan bir apartman dairesinin elektrik aboneliğinin alınabilmesi için 350 TL ödenmesi gereklidir. Bu ücrete güvence bedeli olan tutar da eklenir ve kişiler bu ücretleri ödedikten sonra elektrik abonelikleri oluşturulmuş olur.

Kiracı Elektrik Aboneliği Ücreti Ne Kadardır?

Kiracıların ödemeleri gereken elektrik aboneliklerinin açım ücretleri, konutlarda kw başına 29,8 TL, ticarethaneler için 84,8 TL olarak belirlenmiştir. Elektrik aboneliği açtırılmadan önce ilgili kurum tarafından kişilerin ödemeleri gerekli olan güvence bedelleri kendilerine belirlenir ve kişiler, belirlenmiş bu güvence bedellerini ödedikten sonra elektrikleri açılır.