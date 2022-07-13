2022 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar erken mi açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.