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    • Haberler
    • 13.07.2022 22:24
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    • 13.07.2022 22:24
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    2022 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar erken mi açıklanacak?

    BİLSEM sonuçları, bireysel değerlendirme aşamasına girenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları erken açıklanır mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar erken mi açıklanacak?

    BİLSEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

    Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

        KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        BİLSEM' kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

        BİLSEM KAZANMAK NE İŞE YARAR?


        BİLSEM sınavı, sınıf öğretmenleri tarafından yapılır ve sınavda başarılı olan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanırlar. Bilim ve Sanat Merkezleri, okul derslerini doğrudan destekleyici bir eğitim modeline sahip değildir.
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        Haberler Haberler 2022 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar erken mi açıklanacak?
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