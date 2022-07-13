2022 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar erken mi açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayık hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.