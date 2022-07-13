2022-2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? KYK kayıt tarihleri 2022-23!

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Öğrencilerin beklediği 2022-2023 eğitim dönemi kredi/burs başvuruları için tarih henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi başvuru sürecinin ekim ayında yapılması bekleniyor.