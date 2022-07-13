2022-2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? KYK kayıt tarihleri 2022-23!

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? KYK yurtlarında konaklamak isteyen üniversite öğrenciler yurt başvurusunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üniversite sınavının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. Öğrenciler KYK yurtlarında uygun fiyatla güvenli bir şekilde kalabiliyor.
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Öğrencilerin beklediği 2022-2023 eğitim dönemi kredi/burs başvuruları için tarih henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi başvuru sürecinin ekim ayında yapılması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS sınav süreci tamamlandı ve sonuçlar bekleniyor. Ardından YKS üniversite tercih işlemleri başlayacak.