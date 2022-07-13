Kurban Bayramı 12 Temmuz'da sona erdi. Bu kapsamda 9-10-11-12 Temmuz toplu taşımlar ücretsiz olarak hizmet verdi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 13-14 Temmuz'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 13-14 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? Bugün metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı? 15 Temmuz'da İETT otobüs ücretsiz mi olacak? İşte merak edilenler!
13-14 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için toplu taşımada ücretsiz hizmet veriyor. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması 12 Temmuz Salı günü sona erdi. 13-14 Temmuz'da toplu taşıma ücretli olacak.
15 Temmuz'da İETT otobüs ücretsiz mi olacak?
15 Temmuz resmi tatilinde ise toplu taşıma ücretsiz olacak.
9 GÜNLÜK TATİLDE SEFERLER NASIL OLACAK?
İşte İETT tarafından yapılan açıklama:
Kurban Bayramı ve devam eden günlerde metrobüs hattı ve İETT seferleri ağırlıklı olarak Cumartesi sefer planına göre yapılacak. İki yeni kurban kesim noktası için iki geçici hat açılacak. Peronlarda yedek araçlar bulundurularak gerektiğinde yoğunlaşan noktalara ek seferler düzenlenecek. Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.