14 -15 Temmuz banka, sağlık ocakları, eczane, PTT, kargo, noter, hastaneler açık mı? 14 Temmuz Perşembe bugün nereler açık, nereler kapalı?

HASTANELER VE POLİKLİNİKLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kapalı olan sağlık ocağı, poliklinikler ve hastaneler 13-14 Temmuz idari izin sayıldığı için bu günlerde açık olacak. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için Cuma günü ise kapalı olacak.