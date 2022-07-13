14 -15 Temmuz banka, sağlık ocakları, eczane, PTT, kargo, noter, hastaneler açık mı? 14 Temmuz Perşembe bugün nereler açık, nereler kapalı?

9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz'da sona erdi. Bilindiği üzere Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle hastaneler, bankalar ve birçok kurum çalışmalarına ara vermişti. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından 13-14 Temmuz'da banka, sağlık ocakları, eczane, PTT, kargo, noter, hastaneler açık mı? Sorusu merak edildi. İşte tüm merak edilen soruların cevapları haberimizde!
HASTANELER VE POLİKLİNİKLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kapalı olan sağlık ocağı, poliklinikler ve hastaneler 13-14 Temmuz idari izin sayıldığı için bu günlerde açık olacak. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için Cuma günü ise kapalı olacak.
ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için eczaneler de öğlene kadar hizmet verdikten sonra nöbetçi eczane sistemine geçti. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak ve 13-14 Temmuz'da açık olacak.