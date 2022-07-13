Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 13.07.2022 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2022 08:01
    ABONE OL

    11-12-13-14-15 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda PTT, kargo, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı?

    9 Temmuz tarihinde başlayacak Kurban Bayramı tatili dört gün sürecek. Özellikle banka şubelerinde işi olan pek çok vatandaş internette bankaların bayramda açık olup olmayacağı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Noter ve banka şubelerinin bayram süresi boyunca açık olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 11-12-13-14 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda PTT, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    11-12-13-14 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu?

    Kurban Bayramı'nda olduğumuz şu günlerde banka, noterler, PTT, kargo şirketleri, hastanelerde işleri olanlar bu yerlerin bayramda açık olup olmadığını konusunda araştırmalarını sürdürüyor. "Bayramda bankalar ve noterler çalışıyor mu?" sorusu bu nedenle arama motorlarında çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 11-12-13-14 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda PTT, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı? İşte merak edilenler!

    BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

    Bayram tatili süresince bankalar açık olmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarıldığını açıkladı. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkıyor.

    8 Temmuz arefe günü ise yarım gün resmi tatil olacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağını sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

    BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

    Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.

    BAYRAMDA PTT AÇIK MI?

    Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte PTT'ler 18 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak.

        BAYARAMDA HASTANELER AÇIK MI?

        Bayramda resmi tatil olmasından dolayı hastaneler hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil bölümü hasta kabulüne devam edecekler.

        BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

        Kargo hizmetleri 18 Temmuz Pazartesi günü devam edecek.

        2022 YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

        Yurtiçi Kargo, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        2022 MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

        2022 ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras Kargo, pazar günleri kapalıdır.

        2022 PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

        2022 SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır.

        2022 UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Vatandaşı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz
        Haberler Haberler 11-12-13-14-15 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda PTT, kargo, bankalar, eczaneler, hastaneler, noter açık mı?
            SON DAKİKA