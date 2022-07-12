TOKİ başvuru tarihleri 2022 ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI NEDİR, EVLER NE KADAR, KAÇ PARA?

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde inşa edilen 110 konut, 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da; Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba tarihinde saat 10.30'da açık artırma yapılacak. İsteyenler yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile konut sahibi olabilecek.

Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak