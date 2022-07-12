TOKİ başvuru tarihleri 2022 ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?

Ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren TOKİ başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da iki ilçedeki konutları açık artırmayla satışa sunacak. TOKİ başvuru tarihleri ve konu hakkında detaylar haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI NEDİR, EVLER NE KADAR, KAÇ PARA?
Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde inşa edilen 110 konut, 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da; Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba tarihinde saat 10.30'da açık artırma yapılacak. İsteyenler yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile konut sahibi olabilecek.
Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından yürütülecek.
Açık artırmaya başvurular, 18 Temmuz itibarıyla yapılabilecek. Ayrıca 2-3 Ağustos'ta da Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek.