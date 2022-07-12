SON DAKİKA! Bekçi maaşları belli oldu! 2022 zamlı bekçi maaşları ne kadar?

Bekçi maaşları 2022 en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Son dakika gelişmesiyle konu hakkında detaylar netleşti. İşte güncel zamlı bekçi maaşları...
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat maaşlara yaklaşık 3 bin TL zam geldiği iddiası oldukça konuşuldu. Konuyla ilgili güncel ve resmi açıklama yapıldığında haberimizden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Temmuz ayında zamlı ne kadar alacakları araştırılıyordu.
Merakla beklenen konu ise nihayet açıklandı. Buna göre ise bekçi maaşları 10 bin TL'nin üzerinde açıklandı. İşte net rakamlar!