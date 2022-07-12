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    • Haberler
    • 12.07.2022 23:41
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    • 12.07.2022 23:46
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    SON DAKİKA! Bekçi maaşları belli oldu! 2022 zamlı bekçi maaşları ne kadar?

    Son 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur, emekli maaşlarından sonra bekçi maaşları da belli oldu. Buna göre en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar? Bekçi maaşları arttı mı? 2022 bekçi maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    SON DAKİKA! Bekçi maaşları belli oldu!

    Bekçi maaşları 2022 en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Son dakika gelişmesiyle konu hakkında detaylar netleşti. İşte güncel zamlı bekçi maaşları...

    Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat maaşlara yaklaşık 3 bin TL zam geldiği iddiası oldukça konuşuldu. Konuyla ilgili güncel ve resmi açıklama yapıldığında haberimizden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

    Temmuz ayında zamlı ne kadar alacakları araştırılıyordu.

    Merakla beklenen konu ise nihayet açıklandı. Buna göre ise bekçi maaşları 10 bin TL'nin üzerinde açıklandı. İşte net rakamlar!

        OCAK 2022'DE ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI ŞU ŞEKİLDEYDİ:

        İlkokul mezunu bekçi maaşı 6 bin 535 TL
        Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL
        Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 TL
        Temmuz 2022 zammı sonrasında ise en düşük bekçi maaşı..

        EN DÜŞÜK BEKÇİ MAAŞI 10.293 TL OLDU

        Bekçi maaşlarına ilişkin net detaylar henüz belli olmasa da en düşük rakamın 10 bin 293 TL olduğu gündeme bomba gibi düştü. Gelecek yeni veriler sonrasında ise bekçilerin ilkokul, lise ve üniversite mezuniyetlerine göre ne kadar maaş alacakları açıklanmış olacak.
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        Haberler Haberler SON DAKİKA! Bekçi maaşları belli oldu! 2022 zamlı bekçi maaşları ne kadar?
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