SON DAKİKA! Bekçi maaşları belli oldu! 2022 zamlı bekçi maaşları ne kadar?

EN DÜŞÜK BEKÇİ MAAŞI 10.293 TL OLDU

Bekçi maaşlarına ilişkin net detaylar henüz belli olmasa da en düşük rakamın 10 bin 293 TL olduğu gündeme bomba gibi düştü. Gelecek yeni veriler sonrasında ise bekçilerin ilkokul, lise ve üniversite mezuniyetlerine göre ne kadar maaş alacakları açıklanmış olacak.