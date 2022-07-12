KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı! ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2022) temmuz ayında düzenlenecek. Sınav öncesi sınav yeri giriş belgesi ise adayların gündeminde. KPSS giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.