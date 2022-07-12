KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? KPSS sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı! ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2022) temmuz ayında düzenlenecek. Sınav öncesi sınav yeri giriş belgesi ise adayların gündeminde. KPSS giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN?
Bu sene KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.
KPSS Alan Bilgisi 6 - 7 Ağustos tarihlerinde, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.
KPSS LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
KPSS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Sınav ise 31 Temmuz'da yapılacak. Böylece sınav yerlerinin de 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor.