Hunter Biden kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ne iş yapıyor? Hunter Biden olayı nedir?

HUNTER BİDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Öncelikle Robert Hunter Biden'in biyografisine bakalım. 4 Şubat 1970'de dünyaya gelen Hunter Biden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in ikinci oğludur. Mesleği Amerikalı bir avukat ve yatırım danışmanlığıdır. Aynı zamanda yatırım ve danışmanlık firması Rosemont Seneca Partners'ın kurucu ortağıdır.

2014 yılında Ukrayna'nın en büyük özel doğal gaz üreticilerinden biri olan Burisma Holding'in yönetim kurulu üyeliğine alan Biden, Nisan 2019'da görev süresi dolana kadar görev yapmıştır.

2019'un ilk aylarından bu yana, babası başkan yardımcısı olduğu zaman, Hunter Biden ve babası, ABD Başkanı Donald Trump ve müttefikleri tarafından Hunter Biden'ın ticari anlaşmaları ve Joe Biden'ın Ukrayna'daki ABD adına yolsuzlukla mücadele çabaları ile ilgili olarak dayatılan komplo teorilerinin öznesi oldular.

EVLİLİĞİ VE ÇOCUKLARI

Biden, 1993'te Kathleen Buhle ile evlendi ve Naomi, Finnegan ve Maisy adlı üç çocukları var. Çift, 2015'te ayrıldı ve 2017'de boşandı.

Biden, Mayıs 2019'da Güney Afrikalı film yapımcısı Melissa Cohen ile evlendi. Oğulları Mart 2020'de Los Angeles'ta doğdu.