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    • Haberler
    • 12.07.2022 12:48
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    • 12.07.2022 12:49
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    Hunter Biden kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ne iş yapıyor? Hunter Biden olayı nedir?

    ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefondan ortaya dökülen veriler ve fotoğraflar dünyanın gündemine oturdu. İddiaya göre Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresi kırıldı, iPhone ve iPad'inden veriler sızdırdırıldı. Olay, ABD basınında yer alan haberlerde, skandal görüntüler "doğrulanmamış sızıntı" olarak nitelendirilirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı. Peki Hunter Biden kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kim, çocuğu var mı? Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ne iş yapıyor? Hunter Biden olayı nedir?

    Hunter Biden kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kim?

    Hunter Biden kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kim, çocuğu var mı? Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ne iş yapıyor? Hunter Biden olayı nedir? soruları gündemde yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'e ait olduğu iddia edilen telefondan çıkanlar tüm dünyayı salladı. Sarsıcı ifşaların ardından internet arama motorlarında olayın detayları ve Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı.

    HUNTER BİDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

    Öncelikle Robert Hunter Biden'in biyografisine bakalım. 4 Şubat 1970'de dünyaya gelen Hunter Biden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in ikinci oğludur. Mesleği Amerikalı bir avukat ve yatırım danışmanlığıdır. Aynı zamanda yatırım ve danışmanlık firması Rosemont Seneca Partners'ın kurucu ortağıdır.

    2014 yılında Ukrayna'nın en büyük özel doğal gaz üreticilerinden biri olan Burisma Holding'in yönetim kurulu üyeliğine alan Biden, Nisan 2019'da görev süresi dolana kadar görev yapmıştır.

    2019'un ilk aylarından bu yana, babası başkan yardımcısı olduğu zaman, Hunter Biden ve babası, ABD Başkanı Donald Trump ve müttefikleri tarafından Hunter Biden'ın ticari anlaşmaları ve Joe Biden'ın Ukrayna'daki ABD adına yolsuzlukla mücadele çabaları ile ilgili olarak dayatılan komplo teorilerinin öznesi oldular.

    EVLİLİĞİ VE ÇOCUKLARI

    Biden, 1993'te Kathleen Buhle ile evlendi ve Naomi, Finnegan ve Maisy adlı üç çocukları var. Çift, 2015'te ayrıldı ve 2017'de boşandı.

    Biden, Mayıs 2019'da Güney Afrikalı film yapımcısı Melissa Cohen ile evlendi. Oğulları Mart 2020'de Los Angeles'ta doğdu.

    HUNTER BİDEN OLAYI NEDİR?

    Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan Hunter Biden'ın bu kez telefon verileri olduğu iddia edilen bilgiler açığa çıktı.

    15 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZLARLA UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI

    Hunter Biden'ın telefonundan, yaşı 15'ten küçük kız çocuklarıyla çekildiği uygunsuz fotoğraflar çıktı.

    PORNO SİTELERİNDEKİ ARAMALAR

    Sızan bilgilerle porno sitelerindeki "12 yaş" aramaları yaptığı öğrenildi.

    BIDEN'IN İSMİNİ 'PEDO PEDER' DİYE KAYDETMİŞ

    Hunter Biden babası Joe Biden'ı "Pedo Peter" olarak kaydettiği de görüldü.

    Sosyal medyada 'Pedo' isminin 'Pedofil'in kısaltması olduğu yorumları yapıldı.

        KOKAİN VİDEOLARI

        Sosyal medyaya düşen bir videoda ise Hunter Biden'ın kokain kullandığı ve uyuşturucu tarttığı görüldü.

        DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLER SIZMIŞTI

        ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de sızmıştı. Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.

        Videoda Hunter Biden'ın elinde görülen silahın kayıt dışı olduğu iddia edilirken, görüntülerin bir kısmında elindeki silahı kameraya doğrulttuğu dikkat çekti. Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu iddia edilirken, Biden'ın aynı dönemde ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca hakkında vergi soruşturması da açılmıştı.

        Bu son skandal, son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patlamıştı.

        Muhalefetten "Kısıtlamalar artsa oğlu hapse girerdi" yorumları yapılırken Başkan Biden görüntülere ilişkin sessizliğini koruyor.

        YENGESİYLE İLİŞKİ YAŞADI

        Hunter Biden'ın, ağabeyi kanserden öldükten sonra eşiyle ilişkin yaşadığı da ortaya çıkmış ve büyük ses getirmişti.
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        Haberler Haberler Hunter Biden kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ne iş yapıyor? Hunter Biden olayı nedir?
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