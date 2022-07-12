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    • Haberler
    • 12.07.2022 22:02
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    • 12.07.2022 22:02
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    Eczaneler ne zaman açılıyor? 13 Temmuz eczaneler açık mı? İşte bayram sonrası çalışma saatleri!

    Kurban Bayramı'nın sonuna gelindi! Yarın eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki , eczaneler ne zaman açılıyor? Kurban bayramında eczaneler ne zaman açılıyor?

    takvim.com.tr
    Eczaneler ne zaman açılıyor? 13 Temmuz eczaneler açık mı? İşte bayram sonrası çalışma saatleri!

    4 günlük Kurban Bayramı bugün sona eriyor. Ancak bayram bitse de bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile resmi kurum ve kuruluşlarda tatil devam edecek. 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilen tatilde sağlık kurum ve kuruluşlarının çalışma durumu merak konusu oldu. Yarın eczaneler açık mı ve eczane çalışma saatleri için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    12,13 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

    Resmi tatil olması nedeniyle 12, 13 Temmuz tarihlerinde nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

    2022 ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ


    Eczaneler genel itibarıyla hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.

        Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

        Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde, yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyorlar.
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        Haberler Haberler Eczaneler ne zaman açılıyor? 13 Temmuz eczaneler açık mı? İşte bayram sonrası çalışma saatleri!
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