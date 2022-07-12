Eczaneler ne zaman açılıyor? 13 Temmuz eczaneler açık mı? İşte bayram sonrası çalışma saatleri!

4 günlük Kurban Bayramı bugün sona eriyor. Ancak bayram bitse de bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile resmi kurum ve kuruluşlarda tatil devam edecek. 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilen tatilde sağlık kurum ve kuruluşlarının çalışma durumu merak konusu oldu. Yarın eczaneler açık mı ve eczane çalışma saatleri için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.