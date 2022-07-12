Eczaneler ne zaman açılıyor? 13 Temmuz eczaneler açık mı? İşte bayram sonrası çalışma saatleri!

4 günlük Kurban Bayramı bugün sona eriyor. Ancak bayram bitse de bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile resmi kurum ve kuruluşlarda tatil devam edecek. 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilen tatilde sağlık kurum ve kuruluşlarının çalışma durumu merak konusu oldu. Yarın eczaneler açık mı ve eczane çalışma saatleri için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
12,13 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatil olması nedeniyle 12, 13 Temmuz tarihlerinde nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.
2022 ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ
Eczaneler genel itibarıyla hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.