Diyanet'ten son dakika açıklaması! Teşrik tekbirleri ne zaman biter? Teşrik Tekbiri kaç defa getirilir?

Teşrik Tekbiri, Kurban Bayramı kapsamında birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı içerisinde arefe günü itibariyle gerçekleştirilen teşrik tekbirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da açıkladığı gibi belirli bir süre devam etmektedir. İşte teşrik tekbiri ne zaman biter sorusuna cevaplar ve konu hakkındaki detaylar...
TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BİTER?
Teşrik tekbirlerinin ne zaman getirileceğine dair detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır;
Fakihler, arefe gününden önce ve bayramın dördüncü gününden sonra tekbir alınmayacağı ve cemaatle kılınan farz namazların arkasından tekbir alınması gerektiği hususunda ittifak etmiştir.