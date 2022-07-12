2022 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri? Yerel yerleştirme nasıl yapılır? İL İL yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların listesi!

LGS sonuçları açıklandı. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen sınavın sonuçları 30 Haziran'da ilan edildi. Sonuçlarla birlikte bir çok soru hakkında araştırmalar başladı. Peki Yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır? 2022 Yerel yerleştirme ile alan liseler hangileri? İşte İL İL yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların listesi!
YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?
Yerel yerleştirme ile lise öğrenimine hak kazanan öğrenciler ikamet adreslerine göre liselere yerleştirilir. Yerel yerleştirmede belirli kriterler bulunmaktadır. Bunlar;
1-Öğrencilerin ikamet adresleri
2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)
3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı
YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Liseye yerleşme 3 ana başlıktan oluşur;
👉Merkezi yerleştirme
👉Pansiyonlı okullar
Yerel yerleştirme tercihi ilk olarak yapılır ve daha sonra diğer tercih işlemleri tamamlanır. Yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilirsiniz. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok okul seçerseniz yerleşme şansınız da o kadar artar. Ayrıca unutmayın okul türünden en fazla 3 okul seçebilirsiniz.