TMO buğday alım fiyatları 2022| Buğday, arpa, mısır alım fiyatları ne kadar 2022? Çiftçilere çifte bayram!

Çiftçileri yakından ilgilendiren buğday ve arpa alım fiyatlarında değişiklik yapılmasının ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Peki, 2022 buğday fiyatları ne kadar? Buğday fiyatları değişti mi? TMO buğday ve arpa alım fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
2022 BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE KADAR?
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI (TÜRİB) 5 TEMMUZ 2022 FİYAT LİSTESİ
Makarnalık buğday (2.Grup): 6.900 LİRA/TON
Sert ekmeklik buğday (2.Grup): 6.450 LİRA/TON
Arpa (2.Grup): 5,700 LİRA/TON
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 5 TEMMUZ 2022 FİYAT LİSTESİ
Makarnalık buğday: 7.591 TL/TON
Kırmızı sert buğday: 7.060 TL/TON
Diğer beyaz buğdaylar: 6.920 TL/TON
Ekmeklik buğday: 6.122 TL/TON
Arpa: 6.193 TL/TON
Mısır: 6.037 TL/TON
EDİRNE TİCARET BORSASI 5 TEMMUZ 2022 FİYAT LİSTESİ
Buğday: 7.082 Türk Lirası
Arpa: 5.837 Türk Lirası