PTT kargo güncel ücretleri ne kadardır? PTT kargo hesaplaması nasıl yapılır?

Güncel PTT kargo fiyatları, şöyle belirlenmiştir:
• 1 kg kargoların ücretleri ( 1 kg dahil olmak üzere): 26.00 TL
• 2 kg kargoların ücretleri ( 2 kg dahil olmak üzere): 30.00 TL
• 3 kg kargoların ücretleri ( 3 kg dahil olmak üzere): 32.00 TL
• 4 kg kargoların ücretleri ( 4 kg dahil olmak üzere): 35.00 TL
• 5 kg kargoların ücretleri ( 5 kg dahil olmak üzere): 38.00 TL
• 6 kg kargoların ücretleri ( 6 kg dahil olmak üzere): 41,00 TL
Ayrıca, PTT kargo ücretlerinin hesaplaması yapılırken 30 kg kadar olan kargolar için artan her kg için 3 TL arttırılarak ücret alınır.
PTT Kargo Hesaplaması Nasıl Yapılır?
PTT'den gönderilecek olan kargoların ücretlerinin hesaplaması yapılırken boy, yükseklik ve desi bilgilerine bakılır. Kargosu gönderilecek olan ürünlerde dikkat edilen bu unsurlara göre kargı gönderecek olan kişilere net bir fiyat çıkarılır.
PTT Kitap Kargo Ücreti Ne Kadardır?
PTT üzerinden gönderilecek kitaplara ödenecek olan kargo ücretleri, şöyle sıralanmıştır:
• 0-250 gr arası kitaplar: 5,00 TL
• 251-500 gr arası kitaplar: 7,00 TL
• 501-1000 gr arası kitaplar: 9,00 TL
• Ağırlığı 1 kg üzerinde olan kitaplar ise mevcut kargo gönderimi üzerinden ücretlendirilir. Ancak PTT kargo ücretleri, bu kargo ücreti üzerinden yapılacak %30 indirim ile kargo gönderimi yapacak olan kişilerden talep edilir.