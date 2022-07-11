Kurbanın sağ tarafımı sol tarafı mı dağıtılır? Kurbanın hangi tarafı dağıtılır, nasıl pay edilir? Kurbanın kulağına okunan dua nedir?

Kurbanın hangi tarafı dağıtılır? Kurban Bayramı'nda kurban kesim ibadetini yapacaklar kurban etinin nasıl dağıtılıp pay edileceği ile ilgili sorular üzerine arıştırmalar yapılıyor. Peki kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban etinin dağıtımı, kişinin içinde bulunduğu şartlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Peki, Kurbanın sağ tarafımı sol tarafı mı dağıtılır? Kurbanın kulağına okunan dua nedir? İşte merak edilenler!
KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?
Kurban sahibi kurbanın etinden yiyebilir, bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere yedirebilir; ancak etinin bir kısmını da dağıtması gerekir. Şâfiî'ye ve İbn Hazm'a göre bu vâciptir. Yenecek ve dağıtılacak miktar konusunda kesin bir ölçü koymak zor olmakla birlikte dinî gelenek, kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesi, ikinci parçanın zengin bile olsalar eş, dost ve akrabaya hediye edilmesi, üçüncü parçanın ise kurban kesmeyen fakir kimselere dağıtılması şeklindedir.
Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesi de bir sakınca taşımaz.