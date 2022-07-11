Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri 2022

Kurban Bayramı'nda askerlik şubelerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurban Bayramı'nda askerlik şubeleri açık mı sorusu yer aldı. İşte konu hakkındaki detaylar...
ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Askerlik Şubesi çalışma saatleri, hafta içi her gün olacak şekilde sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 aralığındadır. Çalışma saatlerinde er adaylarına ve diğer işleri için müracaatta bulunan kimselere hizmet verilmektedir.
Pazartesi: 09.00-17.00
Salı: 09.00-17.00
Çarşamba: 09.00-17.00
Perşembe: 09.00-17.00
Cuma: 09.00-17.00
Cumartesi: Kapalı
Pazar: Kapalı