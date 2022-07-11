Pandemi yardım müracaatı uygulanabilmesi amacıyla e-devlet sistemine girilmesi ve arama kısmına "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" yazılması gereklidir. Daha sonra çıkan neticelerden müracaat basitçe sağlanabilir. Başvuru yapılmasından sonra, sorgulama işlemleri amacıylase arama kısmına "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazılmalıdır. Çıkan neticeler üzerinden devlet doğrultusundan verdiği 1.100 TL'lik yardımın alınıp alınamayacağı öğrenilebilir.
Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti Kaç Para?
Devlet doğrultusundan verdiği sosyal yardımların ücreti, güncel olarak 1.100 TL olarak belirlenmiştir. Bu sosyal yardım ile çoğu gereksinim sahibinin gereksinimlerinin giderilmesi hedeflenmiştir.
Sosyal Yardım Başvuru Sonucu Kaç Günde Çıkar?
Başvurusu sağlanmış sosyal yardımların neticelanma süreleri, 2 hafta ile 1 ay arasında değişir. Bazı yardımlara çok müracaat sağlanması nedeni ile sistem üstünde yoğunluk olabilir ve bu yoğunluktan ötürü müracaat neticeleri geç bir şekilde açıklanabilir.