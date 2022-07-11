Kurban Bayramı yaklaşırken Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar kaça kadar açık? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş banka işlemlerini gerçekleştirebilmek için bankaların açık olup olmayacağı günleri merak ediliyorlar. Kurban Bayramı'nda çalışanların, özel ve kamu kurumlarının yapacağı tatil belli oldu. Cumhurbaşkanlığı onayı ile bayram tatili 9 gün oldu. Peki, bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? 8 Temmuz Arefe günü bankalar, noterler tatil mi? Bugün havale ve EFT yapılır mı? İşte merak edilenler!