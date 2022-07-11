Buğday sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Buğday sabunu nasıl kullanılır?

Buğday Sabunu Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Kullanımı

Buğday sabunu buğday tanesinin tohumu ile meydana getirilir. Ruşeym adında olan bu tohum B vitamini bakımından oldukça zengindir. Cildin her zaman korunmasına ve sağlıklı bir şekilde beslenmesine destek olur. Ruşeym tohumunun içinde antioksidanlar, D ve E vitaminleri de yer alır. Cildin yaşlanmasına ve kırışmasına engel olmada oldukça etkili bir tohumdur.

Buğday Sabunu Ne İşe Yarar?

Buğday sabunu kullanımı sonucunda oluşan etkiler şu şekildedir:

• Cilt üzerinde oluşan yaraları ve çatlaklıkları kısa sürede ortadan kaldırır.

• İçinde yer alan E vitamini sayesinde ciltte meydana gelen kurulukları yok eder ve cildin nemli yapıda olmasına destek olur.

• Yeni hücrelerin büyümesinde etkili bir role sahiptir. Yaşlanmayı durdurmada bir numaralı bir üründür.

• Egzama veya sedef hastalıklarının iyileştirilmesinde etkilidir. Cildin sağlıklı ve canlı bir yapıda olmasına imkan sağlar.

• Böcek ısırıklarında, yanıklarda ya da kesiklerde birebir etkiye sahiptir. Cildin bakım ve onarımını en kaliteli şekilde yapar.

• Makyajların temizlenmesinde de doğal bir şekilde etki eder.