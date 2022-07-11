Borcu olan kimse kurban kesebilir mi? Kredi kartıyla kurban alınır mı? Diyanet'e göre banka kredisi, taksitle kurbanlık almak caiz midir?

Borcu olan kurban kesebilir mi? Diyanete göre banka kredisi ile kurbanlık almak caiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her yıl heyecanla ve merakla beklenen bayrama saatler kala kurban kesecek olan vatandaşlar bunu borçlanarak yapıp yapamayacaklarını, günah olup olmadığını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. İşte detaylar...
TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?
Kurban, Allah'a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi', V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.
Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.