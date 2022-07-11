9 -12 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? 2022 Bayramda İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

Metrobüs hattında da tatilin son günü hariç seferler Cumartesi günü planına göre düzenlenecek. İstanbul'da toplu taşıma 9 günlük tatilin Kurban Bayramı'na denk gelen 4 gününde ücretsiz yapılacak. 9 günlük tatil dönemine gelen 15 Temmuz günü de, resmi bayram olduğu için seferler ücretsiz yapılacak.