9-12 Temmuz 2022 vergi daireleri açık mı? Kurban Bayramı’nda vergi daireleri çalışıyor mu?

Kurban Bayramın'da vergi dairesinde işi olanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bayramda vergi daireleri açık mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2022 KURBAN BAYRAMI'NDA VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?
Kurban Bayramı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları hizmet veremeyecek.
VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.