Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2022! Bayramda marketler kaça kadar açık? 8-12 Temmuz A101, MİGROS, ŞOK, BİM açık mı?

Kurban Bayramı nedeniyle marketlerin açık olup olmadığı merak edildi. Birçok vatandaş bayramda BİM, A101, ŞOK, Onur ve Migros marketlerinin açılış saatlerini merak ediyor. Peki ama bayramda marketlerin çalışma saatleri nasıl? Bayramda marketler kaça kadar açık? Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2022 nasıl? İşte merak edilenler...