Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2022! Bayramda marketler kaça kadar açık? 8-12 Temmuz A101, MİGROS, ŞOK, BİM açık mı?

Kurban Bayramı nedeniyle marketlerin açık olup olmadığı merak edildi. Birçok vatandaş bayramda BİM, A101, ŞOK, Onur ve Migros marketlerinin açılış saatlerini merak ediyor. Peki ama bayramda marketlerin çalışma saatleri nasıl? Bayramda marketler kaça kadar açık? Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2022 nasıl? İşte merak edilenler...
BAYRAMDA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK 2022?
Kurban bayramında marketlerin ne zamana kadar açık olduğu merak ediliyor. Kurban Bayramında birçok market normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Konuyla ilgili güncel gelişmelere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
BİM BAYRAMDA AÇIK MI?
BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmete devam edecek.