PTT kargo güncel ücretleri ne kadardır? PTT kargo hesaplaması nasıl yapılır?

Güncel PTT kargo fiyatları, şöyle belirlenmiştir:

• 1 kg kargoların ücretleri ( 1 kg dahil olmak üzere): 26.00 TL

• 2 kg kargoların ücretleri ( 2 kg dahil olmak üzere): 30.00 TL

• 3 kg kargoların ücretleri ( 3 kg dahil olmak üzere): 32.00 TL

• 4 kg kargoların ücretleri ( 4 kg dahil olmak üzere): 35.00 TL

• 5 kg kargoların ücretleri ( 5 kg dahil olmak üzere): 38.00 TL

• 6 kg kargoların ücretleri ( 6 kg dahil olmak üzere): 41,00 TL

Ayrıca, PTT kargo ücretlerinin hesaplaması yapılırken 30 kg kadar olan kargolar için artan her kg için 3 TL arttırılarak ücret alınır.