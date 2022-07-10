Güncel elektrik aboneliklerinin ücretleri, abonelik açma ücretleri olarak isimlendirilmiştir ve elektrik aboneliklerinin alınacağı yerlerin elektrik güçlerine göre belirlenir. Elektrik abonelik ücretleri, mesken ve ticarethanelerde kullanılması gerekecek elektrik güçleri ile birimlerinin çarpılmasının sonucunda elde edilir.
Bu değerlere bakılarak ödenmesi gereken ücretler şöyle sıralanmıştır:
· 0-15 kW: 69.80 TL
· 15-100 kW: 159.60 TL
· 100 kW ve üzeri: 202.89 TL
Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Elektrik aboneliğinin açtırılması için talep edilen belgeler, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
· Kimlik Belgesi
· İkametgah
· Abone ve sayaç numarası
· Vatandaşlık numarası
· Vergi kimlik numarası
· Bulunan dairenin tapu kaydı
· Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu tarafından onaylanmış elektrik projesi
· Kişi kiracı ise mülkün kiraya verilmiş olduğuna dair yazılı beyanat
· DASK numarası veya poliçe
· Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınan yapı kullanma izni
· İzin belgesi
Bunlara ek olarak, herhangi bir iş yeri için elektrik aboneliği alınacaksa, bu evraklara bunların da eklenmesi gereklidir:
· Tapu veya kira kontratı
· Vergi levhası
· İmza sirküleri
· Ticaret odası faaliyet belgesi
· İş yeri kaşesi
Kiracı olarak elektrik aboneliği açtırmak isteyen kişilerden talep edilen belgeler ise şunlardır:
· Kimlik belgesi
· Kira sözleşmesi
· DASK poliçesi
· Tesisat numarası
Sıfırdan Elektrik Aboneliği Ücreti Ne Kadardır?
Yeni yapılmış bir evin elektrik aboneliğini alabilmek için ödenmesi gerekli elektrik aboneliği ücretleri, yeni yapılmış olan evin kilowat değerine göre belirlenir. Yeni yapılmış olan apartmanların elektrikleri, genellikle mesken tipinde yapılır. Maksimum 5 kw olarak belirlenmiş olan bir apartman dairesinin elektrik aboneliğinin alınabilmesi için 350 TL ödenmesi gereklidir. Bu ücrete güvence bedeli olan tutar da eklenir ve kişiler bu ücretleri ödedikten sonra elektrik abonelikleri oluşturulmuş olur.
Kiracı Elektrik Aboneliği Ücreti Ne Kadardır?
Kiracıların ödemeleri gereken elektrik aboneliklerinin açım ücretleri, konutlarda kw başına 29,8 TL, ticarethaneler için 84,8 TL olarak belirlenmiştir. Elektrik aboneliği açtırılmadan önce ilgili kurum tarafından kişilerin ödemeleri gerekli olan güvence bedelleri kendilerine belirlenir ve kişiler, belirlenmiş bu güvence bedellerini ödedikten sonra elektrikleri açılır.