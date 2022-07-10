Bayramda Borsa İstanbul açık mı kapalı mı? 2022 Kurban Bayramı’nda Borsa İstanbul açık mı?

Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul açık mı sorusu yer aldı. Bayramda Borsa İstanbul açık mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
KURBAN BAYRAMI'NDA BORSA İSTANBUL AÇIK MI 2022?
Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Borsa İstanbul Kurban Bayramı sebebiyle Cuma günü 4,5 günlük tatile girecek .Bayram sonrası hizmet vermeye devam edecek.
AREFE GÜNÜ BORSA İSTANBUL'DA İŞLEMLER SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?
Arefe günü sebebiyle Borsa İstanbul bugün yarım gün hizmet verecek. Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak. Yatırımcılar, gerçekleştirilecekleri işlemlerin takası için 13 Temmuz çarşamba gününü, perşembe ve cuma günü gerçekleştirilecekleri işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 14 Temmuz perşembe gününü bekleyecek.