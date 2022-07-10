Şerbetinin Yapılışı;

4 bardak şeker ve 5 bardak suyu tencereye koyup 15 dk kaynattıktan sonra şerbetin içerisine bir kaç damla limon damlatarak 1-2 dk daha kaynatın. Bu tarifte kullanılan tepsi 42 cm çapındadır. Bu ölçüye yakın bir tepsi tercih edebilirsiniz. oğuk baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökün.

BAKLAVANIN ÇITIR ÇITIR OLMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Baklavanın taş fırında 45 dakika kadar pişmesi yeterli olacaktır. Taş fırında pişiremeyecekseniz de, evinizdeki fırını önceden 160 derece ısıtıp baklavayı fırında 40 veya 45 dakika kadar pişirmeniz lezzetli, çıtır çıtır bir baklava elde etmenize yardımcı olacaktır.