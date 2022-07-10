Mübarek Kurban Bayramı'nda kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, kurban etini kimlere dağıtabileceğini merak ediyor. Bu yıl 9 -12 temmuz tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı'nda vatandaşlar kurban eti dağıtmak istiyor. Peki; Anneye babaya kurbandan pay verilebilir mi? Kurban eti kaça bölünür, dağıtımı nasıl olur? Kurban eti kimlere dağıtılır? İşte tüm merak edilenler!
KURBAN ETİ KİMLERE DAĞITILIR?
Dinimizde kurban etinin 3'e bölünerek paylaştırılması öneriliyor. Peygamberin önerdiğine göre kesilen kurban eti üçe bölünür. Etin bir bölümünün kurban kesecek maddi imkânı olmayan kişilere dağıtılması, bir bölümünün akrabalar, tanıdıklar ve komşulara pay edilmesi, bir kısmının ise kurban sahibinin evinde kalması tavsiye edilir.
Kurban sahibi zengin değilse, kurban etini evinde hane içinde tüketmek üzere muhafaza edebilir. Ancak özellikle maddi durumu iyi olan zengin kişilerin, kurban etini yoksullara dağıtması din açısından önem taşır.
Kurban kesmek, dinen zengin sayılan ve akıl sağlığı yerinde olan yetişkin her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.