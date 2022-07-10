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    • Haberler
    • 10.07.2022 08:01
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    • 10.07.2022 08:01
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    9 -12 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? 2022 Bayramda İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 9 - 12 Temmuz bayramda iett otobüsleri, metro, marmaray ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve vatandaşlar toplu taşıma araçlarına bedava binilip binilmeyeceğini merak eder oldu. Peki, 9 -12 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? 2022 Bayramda İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

    takvim.com.tr
    8 temmuz Cuma yarın otobüsler ücretsiz mi?

    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 9-12 Temmuz iett otobüsleri, metro, marmaray ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve vatandaşlar toplu taşıma araçlarına bedava binilip binilmeyeceğini merak eder oldu. Peki, 9 -12 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? 2022 Bayramda İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

    BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?

    İstanbul

    İETT İstanbul'dan yapılan açıklamada Kurban Bayramı toplu taşıma seferlerinde bayram düzenlemesi yapıldığı belirtildi ve Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşımda ulaşımın ücretsiz olduğu bildirildi.

    Metrobüs hattında da tatilin son günü hariç seferler Cumartesi günü planına göre düzenlenecek. İstanbul'da toplu taşıma 9 günlük tatilin Kurban Bayramı'na denk gelen 4 gününde ücretsiz yapılacak. 9 günlük tatil dönemine gelen 15 Temmuz günü de, resmi bayram olduğu için seferler ücretsiz yapılacak.

        Ankara

        EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (otoüs, metro, ANKARAY ve Teleferik) ile Kurban Bayramı süresincde 9-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde ücretsiz hizmet verecek.

        Bayramda toplu taşımaların kullanımının ücretsiz olmasına yönelik İzmir ve Adana gibi diğer illerden henüz açıklama gelmedi. Yeni detaylar geldikçe haberimizde yer alacak.
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        Haberler Haberler 9 -12 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? 2022 Bayramda İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?
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