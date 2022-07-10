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    • Haberler
    • 10.07.2022 08:05
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    • 10.07.2022 08:05
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    7 Temmuz CANLI DOLAR KURU! 7 Temmuz 2022 Dolar, Euro, Altın ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları düşecek mi?

    Hafta ortasına doğru aşağı yönlü harekete geçen dolar ve altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Arama motorlarına yönelenler 7 Temmuz 2022 dolar ne kadar ve altın fiyatları düşecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. 7 Temmuz 2022 gram, çeyrek altın ne kadar sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    7 Temmuz CANLI DOLAR KURU!

    Sabah saatlerinden itibaren piyasalardaki durum merak ediliyor. ABD ekonomisinde yaşanan daralma sonrası altın ve dolar fiyatlarının nasıl ilerleyeceği araştırılıyor. Peki, 7 Temmuz 2022 dolar ne kadar? 7 Temmuz gram, çeyrek altın ne kadar? 7 Temmuz Euro ne kadar? İşte merak edilenler..

    7 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Yaz ayları ile birlikte düğün sezonu da geldi çattı. Altın almak ve yatırım yapmak isteyenler ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.6 oranında daralma kaydetmesiyle fiyatların nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. İşte 7 Temmuz 2022 altın fiyatları;

    GRAM ALTIN

    968,26

    968,45

    ÇEYREK ALTIN

    1.594,00

    1.622,00

    YARIM ALTIN

    3.182,00

    3.245,00

    TAM ALTIN

    6.364,00

    6.466,00

    CUMHURİYET ALTINI

    6.538,00

    6.636,00

    ATA ALTIN

    6.501,00

    6.636,00

    ONS ALTIN

    1.745,04

    1.745,38

    HAS ALTIN

    968,31

    968,52

    22 AYAR BİLEZİK

    888,97

    925,14

    18 AYAR ALTIN

    720,84

    721,68

    14 AYAR ALTIN

    538,29

    648,60

    GREMSE ALTIN

    15.799,20

    16.163,69

    İKİBUÇUK ALTIN

    15.799,20

    16.054,95

    BEŞLİ ALTIN

    31.993,38

    32.623,97

    0.25 GRAM ALTIN

    242,07

    242,11

    0.50 GRAM ALTIN

    484,13

    484,22

    ALTIN KG (DOLAR)

    55.846,00

    55.856,00

    ALTIN KG (EURO)

    55.759,00

    55.800,00


    7 TEMMUZ 2022 DOLAR NE KADAR?

    2022 dolar fiyatları hakkında da detaylar merak ediliyor. Hafta başında dalgalı ilerleyen doların bugün itibari ile alış fiyatı 17,2556 TL oldu. 30 Haziran Perşembe 2022 Dolar satış fiyatı ise 17,2617 TL'den işlem görüyor.

    7 TEMMUZ 2022 EURO NE KADAR?

    7 Temmuz itibariyle Euro alış fiyatı 17,6391 TL olarak belirlendi. Euro satış fiyatı ise 17,6611'TL'den işlem görüyor.

        ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

        Yatırımcıların sık sık aratıkları sorulardan biri de altın fiyatları düşecek mi sorusu oldu. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından altın fiyatları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

        "ONS ALTINDA DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATIDIR"

        1.04.45 seviyesinde olan euro/dolar paritesinde tekrar tutunma çabasının olduğunu gözlemiyoruz. Dar bant aralığında hareketler gerçekleştirdi. 1.04.17-1.04.62 bant aralığında. Euro/Dolar paritesi bugün ABD piyasaları olduğu için cılız işlemler gerçekleştirdi. Euro/TL kuruna baktığımızda Dolar/TL kurundan destek görerek 17.56 seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde 17.45-17.62 TL arasında işlemler gerçekleştirilebilir.

        GRAM ALTIN FİYATI TOPARLANDI

        Gram altın TL fiyatı bugün Kapalıçarşı piyasalarında 984-988 lira aralığında. Geçen hafta 970 liraya kadar serbest piyasalarda gerileyen gram altın TL fiyatı hızlı bir toparlanmayla birlikte tekrar 988 lira seviyesinde olduğunu anımsatmak isterim. Gram altın TL fiyat aralığındaki bant aralığında da herhangi bir değişiklik yok. Gram altın fiyatı yine 950-100 lira aralığında işlemler gerçekleştirilecektir. Gram altın TL fiyatında yine yatırımcısı 1000 TL altındaki rakamları 950 TL seviyesine kadar kademeli alım yapmak suretiyle buraları fırsata çevirebilir. Ancak fiziki yani banka tarafından alım yapanlar yine ekranda görülen fiyatlardan alım yapamayacağını hatırlatmak isterim. O yüzden bu makas aralıklarını göz önünde bulundurarak karar vermelisiniz.

        DOLAR/TL KURU KRİTİK SEVİYEDE

        Bu hafta yurt dışı piyasalarında oldukça yoğun veri akışları var. Para piyasaları açısından oldukça önemli. Bugün Amerikan piyasaları kapalı o yüzden yurt içi piyasalarında çok agresif bir dalgalanma görmüyoruz. Haftanın ve Temmuz ayının ilk işlem günlerindeyiz. Bugün özellikle enflasyon rakamlarına odaklandığımız bir günü geride bırakıyoruz. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ediyor. Yüzde 78.62 civarına kadar yükselen bir enflasyon var karşımızda. Büyük ihtimalle yüzde 82 civarında bir enflasyon görülebilir. Buradan hareketle de yüzde 72 civarında da yıl tamamlanabilir.
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        Haberler Haberler 7 Temmuz CANLI DOLAR KURU! 7 Temmuz 2022 Dolar, Euro, Altın ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları düşecek mi?
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