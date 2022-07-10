7 Temmuz CANLI DOLAR KURU! 7 Temmuz 2022 Dolar, Euro, Altın ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları düşecek mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Yatırımcıların sık sık aratıkları sorulardan biri de altın fiyatları düşecek mi sorusu oldu. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından altın fiyatları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

"ONS ALTINDA DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATIDIR"

1.04.45 seviyesinde olan euro/dolar paritesinde tekrar tutunma çabasının olduğunu gözlemiyoruz. Dar bant aralığında hareketler gerçekleştirdi. 1.04.17-1.04.62 bant aralığında. Euro/Dolar paritesi bugün ABD piyasaları olduğu için cılız işlemler gerçekleştirdi. Euro/TL kuruna baktığımızda Dolar/TL kurundan destek görerek 17.56 seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde 17.45-17.62 TL arasında işlemler gerçekleştirilebilir.

GRAM ALTIN FİYATI TOPARLANDI

Gram altın TL fiyatı bugün Kapalıçarşı piyasalarında 984-988 lira aralığında. Geçen hafta 970 liraya kadar serbest piyasalarda gerileyen gram altın TL fiyatı hızlı bir toparlanmayla birlikte tekrar 988 lira seviyesinde olduğunu anımsatmak isterim. Gram altın TL fiyat aralığındaki bant aralığında da herhangi bir değişiklik yok. Gram altın fiyatı yine 950-100 lira aralığında işlemler gerçekleştirilecektir. Gram altın TL fiyatında yine yatırımcısı 1000 TL altındaki rakamları 950 TL seviyesine kadar kademeli alım yapmak suretiyle buraları fırsata çevirebilir. Ancak fiziki yani banka tarafından alım yapanlar yine ekranda görülen fiyatlardan alım yapamayacağını hatırlatmak isterim. O yüzden bu makas aralıklarını göz önünde bulundurarak karar vermelisiniz.

DOLAR/TL KURU KRİTİK SEVİYEDE

Bu hafta yurt dışı piyasalarında oldukça yoğun veri akışları var. Para piyasaları açısından oldukça önemli. Bugün Amerikan piyasaları kapalı o yüzden yurt içi piyasalarında çok agresif bir dalgalanma görmüyoruz. Haftanın ve Temmuz ayının ilk işlem günlerindeyiz. Bugün özellikle enflasyon rakamlarına odaklandığımız bir günü geride bırakıyoruz. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ediyor. Yüzde 78.62 civarına kadar yükselen bir enflasyon var karşımızda. Büyük ihtimalle yüzde 82 civarında bir enflasyon görülebilir. Buradan hareketle de yüzde 72 civarında da yıl tamamlanabilir.