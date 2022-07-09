Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.07.2022 06:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2022 06:58
    ABONE OL

    Hz. Muhammed kurban kesti mi? Bayram namazı ve ibadetleri! Peygamber efendimiz (SAV) Kurban Bayramı'nda ne yapardı?

    Müslümanlar tarafından ilgiyle beklenen Kurban Bayramı geldi çattı. Kurban kesecek olan milyonlarca kişi Peygamber Efendimiz'in bayramı nasıl geçirdiğini merak ediyor. Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı'nda ne yapardı sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Peygamber efendimiz SAV Kurban Bayramı’nda ne yapardı? Hz. Muhammed kurban ibadetini nasıl yerine getirirdi? Bayram namazı ve ibadetleri!

    Müslümanlar tarafından ilgiyle beklenen Kurban Bayramı geldi çattı. Kurban kesecek olan milyonlarca kişi Peygamber Efendimiz'in bayramı nasıl geçirdiğini merak ediyor. Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı'nda ne yapardı sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

    Arefe günü içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

    İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu:

    "Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."

    İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi:

    "De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O) Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."

    Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur."

    Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

    Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

    "Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran" Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

    Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

        PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV) KURBAN BAYRAMI'NDA NE YAPARDI?

        Yine Câbir -radıyallahu anh- şöyle anlatır: "Bir Kurban Bayramı'nda, Allah Resûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- ile musallâda/namazgâhta hazır bulundum. Hutbesini tamamlayınca minberinden indi. Kurbanlık bir koç getirildi. Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onu kendi eliyle kesti. Keserken de şöyle buyurdu: «Bismillahi vallâhu ekber. Bu, benim adıma ve ümmetimden kurban kesemeyenler adınadır!»" (Tirmizî, Edâhî, 20/1521)

        Bu rivâyetlerde aynı zamanda, Fahr-i Kâinât Efendimiz'in -sallallahu aleyhi ve sellem- ümmetine ne kadar düşkün olduğu da görülmektedir. İhramda bulunan hacılar kurbanlarını kesmedikçe, tıraş olup ihramdan çıkamadıkları gibi, memleketlerinde kurban kesecek müslümanların da Zilhicce ayının hilâli görüldükten sonra kurbanlarını kesinceye kadar saç ve tırnaklarını kestirmemeleri uygun olur.

        Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: "Ey Fâtıma! Kalk kurbanının yanında bulun, şunu iyi bil ki onun kanından yere düşen ilk damla ile, işlemiş olduğun (küçük) günahlar affedilir." (Hâkim, IV, 247/7524; Heysemî, IV, 17; Beyhakî, Şuab, V, 483)

        Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, bıçakların bilenerek hayvanlardan gizlenmesini emretmiş ve şu tenbihte bulunmuştur: "Biriniz hayvanını keseceği zaman, o işi hızlı yapsın!" (İbn-i Mâce, Zebâih, 3)

        "Allah her şeyi en güzel şekilde yapmayı emretmiştir. Öldürdüğünüzde bile en güzel tarzda öldürünüz! Kestiğiniz zaman da kesmeyi en iyi şekilde yapınız! Her biriniz bıçağını bilesin ve hayvanını rahatlatsın!" (Müslim, Sayd, 57; Tirmizî, Diyât, 14/1409; Ebû Dâvud, Edâhî, 11-12/2815)

        Burada hayvanı rahatlatmaktan maksat, bıçağı bileyerek hayvanın boğazına sür'atle sürüp kesimi çabuk yapmak ve hayvanı okşamak gibi şeylerdir.

        PEYGAMBER EFENDİMİZ KURBAN KESTİ Mİ?

        Câbir -radıyallahu anh- Allah Resûlü'nün -sallallahu aleyhi ve sellem- kurban kesmesini şöyle anlatır: "Resûlullah, kurban günü alacalı ve boynuzlu iki koç kesti. Onları (yatırıp kıbleye) yöneltince: «Ben hanîf olarak (Allah'ı bir tanıyarak), yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim» (En'âm 6/79) «De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim» [3] âyetlerini okudu ve:

        «Ey Rabbim! (Bu kurban bize) sendendir ve senin için kesiyoruz. Muhammed (s.a.v) ve ümmeti adına kesiyorum. Bismillahi vallâhu ekber!» deyip koçu kesti." (Ebu Dâvud, Edâhî, 3-4/2795; İbn-i Mâce, Edâhî, 1)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Haberler Hz. Muhammed kurban kesti mi? Bayram namazı ve ibadetleri! Peygamber efendimiz (SAV) Kurban Bayramı'nda ne yapardı?
            SON DAKİKA