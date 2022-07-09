Kurbanın hangi tarafı dağıtılır, nasıl pay edilir? Kurbanın sağ tarafımı sol tarafı mı dağıtılır? Kurbanın kulağına okunan dua nedir?

Kurban eti kaç kişiye dağıtılır? Kurban bayramı bugün başladı. Kurbanlar kesilmeye başlanıyor. Kurban eti nasıl dağıtılır pay edilir? Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı coşku ile kutlanıyor. Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan çeşitli konuları merak ediyorlar. Onlardan biri ise kurban etinin nasıl dağıtılacak olmasıdır. Peki kurban eti nasıl dağıtılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?
Kurban sahibi kurbanın etinden yiyebilir, bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere yedirebilir; ancak etinin bir kısmını da dağıtması gerekir. Şâfiî'ye ve İbn Hazm'a göre bu vâciptir. Yenecek ve dağıtılacak miktar konusunda kesin bir ölçü koymak zor olmakla birlikte dinî gelenek, kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesi, ikinci parçanın zengin bile olsalar eş, dost ve akrabaya hediye edilmesi, üçüncü parçanın ise kurban kesmeyen fakir kimselere dağıtılması şeklindedir.
Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesi de bir sakınca taşımaz.