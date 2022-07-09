Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.07.2022 08:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2022 08:35
    ABONE OL

    Kurban kesme şartları neler, kimler kurban kesebilir? Kadınlar kurban kesebilir mi? Kurban kimlere düşer? Kurban kesenin yapması gerekenler!

    Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu kapsamda merak edilen konulardan biri de kimlerin kurban kesebileceği oldu. Bu sebeple kurban kimlere düşer sorusu da sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban kesme şartları neler, kimler kurban kesebilir? Kadınlar kurban kesebilir mi? Kurban kimlere düşer? Kurban kesenin yapması gerekenler nelerdir? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Kurban kesme şartları neler, kimler kurban kesebilir?

    Kurban kesmek farz mı sünnet mi? Kadınlar kurban kesebilir mi? Kimler kurban kesebilir? Bu soruların yanıtlarına arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. 2022 Kurban Bayramı tüm huzuru ve faziletiyle bu yıl 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram namazının ardından da kurban kesme telaşı yaşanacak. Aldıkları kurbanları kesmek isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi kimler kurban kesebilir oldu. Peki, kurban kesme şartları neler, kimler kurban kesebilir? Kadınlar kurban kesebilir mi? Kurban kimlere düşer? Kurban kesenin yapması gerekenler!

    KADINLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ?

    Kurban kesiminde kişinin Müslüman olması, akıl sahibi olması, temyiz gücüne sahip olması dışında bir şart bulunmamaktadır. Dolayısıyla her Müslüman cinsiyet fark etmeksizin kurban kesebilir.

    KURBAN KİMLERE DÜŞER?

    Hanefîler, Kur'an'da Hz. Peygamber'e hitaben, "Rabbin için namaz kıl, kurban kes" (el-Kevser 108/2) buyrulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir. Ayrıca Resûl-i Ekrem'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta, "Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın" (Müsned, II, 321; İbn Mâce, "Eđâĥî", 2); "Ey insanlar, her sene her ev halkına kurban kesmek vâciptir" (İbn Mâce, "Eđâĥî", 2; Tirmizî, "Eđâĥî", 18) gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır.

    Öte yandan kurban kesmeyi Hz. Peygamber hiç terketmemiştir. Bu ve benzeri delillerden hareket eden fakihler, gerekli şartları taşıyanların Kurban Bayramında kurban kesmesini vâcip görürler. Sünnet olduğunu ileri sürenler ise Kur'an'da bu konuda açık bir emrin bulunmayışından, Resûl-i Ekrem'in devamlı yapmış olmasının kurbanın sünnet olmasıyla da açıklanabileceği noktasından, ayrıca bu yöndeki sahâbe uygulamasından hareket ederler.

        KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

        Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için aranan şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için müslüman, akıl bâliğ (ergen), mukim ve zengin olması şartları birlikte aranır.

        Hanefîler'den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesilmesi dinî hükmü konusundaki görüş farklılığına bağlı olarak gereklidir veya sünnettir.

        Bu fakihler, kurbanın malî bir ibadet oluşunu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetilmesi hususunu ön planda tutmuşlardır. Hanefî fakihlerinden İmam Muhammed ve Züfer ile Şâfiîler'e göre kurban mükellefiyeti için akıl ve bulûğ şarttır. Hanefî mezhebinde bu konuda fetva İmam Muhammed'in görüşüne göre verilmiş ve uygulamada bu görüş ağırlık kazanmıştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Haberler Kurban kesme şartları neler, kimler kurban kesebilir? Kadınlar kurban kesebilir mi? Kurban kimlere düşer? Kurban kesenin yapması gerekenler!
            SON DAKİKA