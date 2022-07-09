Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı, şart mı? Diyanet'e göre Kurban kesildikten sonra kılınan namaz hangisi, kaç rekat? Nafile namazı kılınışı...

Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor, kurban ibadetini yerine getiriyor. Peki kurban kestikten sonra namaz kılınır mı, bu namaz hangisidir ve kaç rekattır? Kurban kestikten sonra kılınan namaz ile ilgili merak edilenleri haberimizde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz...
KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?
Din işleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet adresinden verdiği yanıta göre, "Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir."
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın Yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.