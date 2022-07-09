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    • Haberler
    • 09.07.2022 07:30
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    • 09.07.2022 07:30
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    🏰 Bayramda müzeler, ören yerleri, saraylar, hamamlar açık mı 2022? Kurban Bayramı'nda müzeler açık mı, kapalı mı?

    Kurban Bayramı'nda müzelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurban Bayramı'nda müzeler açık mı sorusu yer aldı. Tarihi ve kültürel etkinliklerde bulunmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı.

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı’nda müzeler açık mı, kapalı mı? 🏰 Bayramda müzeler, ören yerleri, saraylar, hamamlar açık mı 2022?

    Kurban Bayramı'nda müzelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurban Bayramı'nda müzeler açık mı sorusu yer aldı. Tarihi ve kültürel etkinliklerde bulunmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı.

    BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?


    İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve İstanbul Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimleri Salı günü; Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri, İstanbul Kariye Müzesi, İstanbul Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır. Bu müzeler dışında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler ise Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır. Ayrıca, müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalıdır.

    BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ TOPKAPI SARAYI AÇIK MI?

    Topkapı Sarayı, Salı günleri kapalıdır. Bayramda Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek isteyenler Salı günü hariç diğer günler ziyaret edilebilir. Ayrıca Dolmabahçe Sarayı da Pazartesi günleri ziyarete kapalıyken diğer günler açıktır.

        Diğer Saray, köşk, kasır ve müzeler ise Pazartesi günü dışında ziyarete açık olacak.

        MÜZE GİRİŞLERİ KİMLERE ÜCRETSİZ?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz olduğunu duyurdu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.
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        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Haberler 🏰 Bayramda müzeler, ören yerleri, saraylar, hamamlar açık mı 2022? Kurban Bayramı'nda müzeler açık mı, kapalı mı?
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