Kurban Bayramı mesaisi HESAPLAMA 2022! Kurban Bayramı'nda çalışanlar kaç TL alacak? 2022 Bayramda mesai ücreti ne kadar oldu?

Fazla Mesai Hesaplama Nasıl Yapılır?

Fazla mesai hesaplama için firmanın öncelikle bilmesi gereken ve zaten bildiği bazı bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler doğrultusunda fazla mesai hesaplanır. İşte çalışan ile ilgili bilinmesi gereken fazla mesai ücreti hesaplama işlemi kapsamında yer alan bilgiler:

Öncelikle ilgili çalışanın yani fazla mesai yapan çalışanın aylık ücretinin bilinmesi gerekir.

Bu ilgili çalışanın normal aldığı aylık maaşın saatlik tutarının bilinmesi gerekir. İlk hesaplama burada devreye girer. Saat bulma hesaplaması ise 1 aylık maaşın 225 saate bölünmesi ile bulunur.

Bundan sonra fazla mesai ücreti hesaplaması için ücretin %50 zamlı hali belirlenir.

Bu belirleme için ise yapılması gereken işlem bulunan tutarın 1,5 ile çarpılmasıdır.Fazla mesai hesaplama için elbette ki bazı detaylar söz konusudur. Öncelikle şu bilinmelidir ki her çalışanın haftalık belirli bir çalışma süresi bulunur. Belirli bir saatte işe başlanır ve belirli bir saatte de iş sonlandırılır. Hafta sonu çalışma olmayabilir. Ya da firmaya ait tatil günü hafta içi olabilir. Bu bilgiler hesaplamada kullanılan detaylar arasındadır.

Firmanın çalışanına belirlediği haftalık çalışma zamanının dışında kalan her süre fazla mesai olarak geçer. Bu durum İş Kanununda da resmi olarak geçmektedir. Resmi kanuna göre bir çalışanın hastalık çalışma süresi 45 saattir.

Bu haftalık 45 saati aşan her zaman diliminde çalışılan her saat için %50 zamlı ücret ödenir. Bu ücret fazla mesai ücretidir.