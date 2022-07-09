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    • Haberler
    • 09.07.2022 06:00
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    • 09.07.2022 06:58
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    Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri 2022 | Kurban Bayramı askerlik şubesi açık mı, kapalı mı?

    Kurban Bayramı'nda askerlik şubelerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurban Bayramı'nda askerlik şubeleri açık mı sorusu yer aldı. Peki, Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı? Bayramda askerlik şubesi kapalı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri 2022

    Kurban Bayramı'nda askerlik şubelerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurban Bayramı'nda askerlik şubeleri açık mı sorusu yer aldı. İşte konu hakkındaki detaylar...

    ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
    Askerlik Şubesi çalışma saatleri, hafta içi her gün olacak şekilde sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 aralığındadır. Çalışma saatlerinde er adaylarına ve diğer işleri için müracaatta bulunan kimselere hizmet verilmektedir.

    Pazartesi: 09.00-17.00
    Salı: 09.00-17.00
    Çarşamba: 09.00-17.00


    Perşembe: 09.00-17.00
    Cuma: 09.00-17.00
    Cumartesi: Kapalı
    Pazar: Kapalı

        ASKERLİK ŞUBESİ BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI 2022?

        Askerlik şubesinde işlemleri olanlar bayramda açık olup olmayacağını merak ediyor.

        Askerlik şubesi bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Diğer günlerde hizmet vermeye devam edecek. Fakat çalışma saatleri şubeye göre değişiklik gösterebilmektedir.
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        Haberler Haberler Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri 2022 | Kurban Bayramı askerlik şubesi açık mı, kapalı mı?
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