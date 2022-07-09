İstanbul, Ankara ve diğer illerde bayramda pazarlar kurulacak mı merak ediliyor. Alışverişini semt pazarlarından yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Bu noktada arama motorlarında 'Bayramda pazarlar açık mı 2022? Kurban Bayramı'nda 9-10-11-12 Temmuz semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir bayramda pazarlar kurulur mu?' soruları merak edildi. İşte tüm detaylar...
BAYRAMDA PAZARLAR AÇIK MI 2022?
Bayramda pazara gitmek isteyen ve pazarda tezgah açmak isteyenler pazarların açık olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da pazarların bayram boyunca kapalı olacağı düşünülmektedir. Pazarcılar Esnaf Odasından alınacak karara göre değişiklik göstermektedir.
9-12 TEMMUZ SEMT PAZARLARI KURULACAK MI?
81 ilde belirli günlerde semt pazarları kurulmaktadır. Her il ve ilçede farklı günlerde kurulan pazarlar bayram süreci boyunca kapalı olacaktır. Diğer günler ise açıktır.