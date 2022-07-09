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    • Haberler
    • 09.07.2022 11:35
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    • 09.07.2022 11:35
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    Bayramda pazarlar açık mı 2022? Kurban Bayramı'nda 9-10-11-12 Temmuz semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

    Kurban Bayramı'nda en çok merak edilen konuların başında pazarların kurulup kurulmayacağı sorusu geliyor. Bayram boyunca pazarlar açık mı, kurulacak mı merak konusu oldu. Peki Bayramda pazarlar açık mı 2022? Kurban Bayramı'nda 9-10-11-12 Temmuz semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir bayramda pazarlar kurulur mu? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayramda pazarlar açık mı 2022?

    İstanbul, Ankara ve diğer illerde bayramda pazarlar kurulacak mı merak ediliyor. Alışverişini semt pazarlarından yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Bu noktada arama motorlarında 'Bayramda pazarlar açık mı 2022? Kurban Bayramı'nda 9-10-11-12 Temmuz semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir bayramda pazarlar kurulur mu?' soruları merak edildi. İşte tüm detaylar...

    BAYRAMDA PAZARLAR AÇIK MI 2022?

    Bayramda pazara gitmek isteyen ve pazarda tezgah açmak isteyenler pazarların açık olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da pazarların bayram boyunca kapalı olacağı düşünülmektedir. Pazarcılar Esnaf Odasından alınacak karara göre değişiklik göstermektedir.

    9-12 TEMMUZ SEMT PAZARLARI KURULACAK MI?

    81 ilde belirli günlerde semt pazarları kurulmaktadır. Her il ve ilçede farklı günlerde kurulan pazarlar bayram süreci boyunca kapalı olacaktır. Diğer günler ise açıktır.

        KURBAN BAYRAMI TARİHÇESİ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Kurban Bayramı, hicretin ikinci yılında ortaya çıkmıştır ve kurban ibadeti Hz. İbrahim ve oğlu arasında yaşanan bir olay sayesinde önem kazanmıştır.

        Hz. İbrahim evinde bir gün uyuduğu esnada, rüyasında oğlu İsmail'i kurban ettiğini görmüştür. Bu rüya üzerine Mekke'ye giden Hz. İbraim, oğlu İsmail'i annesinin yanında görmüştür.

        Oğluna rüyasından bahseyen Hz. İbrahim, oğluna bir ip ve bir bıçak almasını söylemiştir ve oğlunu da alarak odun kesmeye çıktığını söylemiştir.

        Hz. İbrahim ve oğlu İsmail, vadiye doğru ilerlerken, şeytan insan kılığında Hz. İbrahim'in karşısına çıkmıştır ve Allah'ın bu emrini yerine getirmesin diye aklını çelmeye çalışmıştır. Fakat Hz. İbrahim bu oyuna inanmamıştır. Oğluna, rüyasını anlatan ve Allah için kendisini kurban ettiğini gördüğünü açıklayan Hz. İbrahim, oğlunun tepkisi ise oldukça şaşırtıcıdır.

        İsmail bu duruma şöyle cevap vermiştir:

        "Babacığım sana emrolunanı yap, babacığım! Beni kurban etmek istediğin zaman, beni iple sıkıca bağla ki benden sana karşı, bir şey isabet edip de ecrim eksilmesin. Hem sen beni boğazlamak için yatırdığın zaman, yüzükoyun yatır, alnımı yere getir. Çünkü yüzüme bakınca kalbin incelir ve bu durumun Allah'ın sana emrettiği şeyi yerine getirmene engel olabileceğinden korkarım!"

        Hz. İbrahim hazırlığını tamamlar ve oğlunu kurban edecekken Allah tarafından "Ey İbrahim! Rüyana sadakat gösterdin, işte sana oğlunun yerine boğazlayacağın kurbanlık, onu boğazla!" emredilmiştir.

        İşte kurban ibadeti günümüze kadar bu dini değer ile ulaşmış ve korunmuştur. Allah'ın emrettiğini görevi en sevdiği olmasına rağmen geri çevirmeyen Hz. İbrahim'e bir ödül olurken; aynı zaman insanlık tarihinde de sürdürülebilir bir yardımlaşmanın anahtarı olmuştur.

        Kurban Bayramı'nı et kesilen ve dağıtılan bir gün dizesi olarak görmek yerine, ihtiyaç sahiplerinin düşünüldüğü ve yardıma ihtiyacı olan insanların hatırlandığı; paylaşımların artırıldığı ve bereketli sofraların kurulduğu bir bayram olarak özemsemek gerekmektedir.
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        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Haberler Bayramda pazarlar açık mı 2022? Kurban Bayramı'nda 9-10-11-12 Temmuz semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
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