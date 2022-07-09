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    • Haberler
    • 09.07.2022 16:00
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    • 09.07.2022 16:00
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    Bayramda dolmuşlar çalışıyor mu? 9-10-11-12 Temmuz minibüsler çalışıyor mu? 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı?

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Bayramda dolmuşlar ve minibüsler çalışıyor mu 2022? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Kurban Bayramı idrak ediliyor ve 9 günlük tatilden dolayı herkes tatil hazırlıklarına başladı, yolculuğa çıkacak kimisi ise şehir içinde ziyaretler yapacak. Peki Bayramda dolmuşlar çalışıyor mu? 9-10-11-12 Temmuz minibüsler çalışıyor mu? 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bayramda dolmuşlar çalışıyor mu? 9-10-11-12 Temmuz minibüsler çalışıyor mu?

    Bayramda dolmuşlar çalışıyor mu? 9-10-11-12 Temmuz minibüsler çalışıyor mu? 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İşte detaylar...

    BAYRAMDA DOLMUŞLAR, MİNİBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

    Seferleri düzenlenen toplu taşımaların yanı sıra dolmuşlar ve minibüsler de yapılan planlamalara göre çalışma saatlerine devam edecek. Ancak İBB'ye ait olmayan araçlar ücretsiz olmayacak.

    Toplu taşımalar İETT İstanbul'dan yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşımda ulaşımın ücretsiz olduğu bildirildi.

    Metrobüs hattında da tatilin son günü hariç seferler Cumartesi günü planına göre düzenlenecek. İstanbul'da toplu taşıma 9 günlük tatilin Kurban Bayramı'na denk gelen 4 gününde ücretsiz yapılacak. 9 günlük tatil dönemine gelen 15 Temmuz günü de, resmi bayram olduğu için seferler ücretsiz yapılacak.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, İzban ve Başkentray'ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
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        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Haberler Bayramda dolmuşlar çalışıyor mu? 9-10-11-12 Temmuz minibüsler çalışıyor mu? 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı?
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