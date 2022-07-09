Bayramda dolmuşlar çalışıyor mu? 9-10-11-12 Temmuz minibüsler çalışıyor mu? 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı?

BAYRAMDA DOLMUŞLAR, MİNİBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Seferleri düzenlenen toplu taşımaların yanı sıra dolmuşlar ve minibüsler de yapılan planlamalara göre çalışma saatlerine devam edecek. Ancak İBB'ye ait olmayan araçlar ücretsiz olmayacak.

Toplu taşımalar İETT İstanbul'dan yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşımda ulaşımın ücretsiz olduğu bildirildi.