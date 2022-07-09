Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022? 9-12 Temmuz iett otobüsleri, metro, marmaray ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve vatandaşlar toplu taşıma araçlarına bedava binilip binilmeyeceğini merak eder oldu. Peki, 9 -12 Temmuz otobüsler ücretsiz mi? 2022 Bayramda İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?
İstanbul
İETT İstanbul'dan yapılan açıklamada Kurban Bayramı toplu taşıma seferlerinde bayram düzenlemesi yapıldığı belirtildi ve Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşımda ulaşımın ücretsiz olduğu bildirildi.
Metrobüs hattında da tatilin son günü hariç seferler Cumartesi günü planına göre düzenlenecek. İstanbul'da toplu taşıma 9 günlük tatilin Kurban Bayramı'na denk gelen 4 gününde ücretsiz yapılacak. 9 günlük tatil dönemine gelen 15 Temmuz günü de, resmi bayram olduğu için seferler ücretsiz yapılacak.