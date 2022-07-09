8-12 Temmuz A101, MİGROS, ŞOK, BİM açık mı? Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2022! Bayramda marketler kaça kadar açık?

Kurban Bayramı nedeniyle marketlerin saat kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. 2022 Kurban Bayramı marketler kaça kadar açık sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
BAYRAMDA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK 2022?
Kurban bayramında marketlerin ne zamana kadar açık olduğu merak ediliyor. Kurban Bayramında birçok market normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Konuyla ilgili güncel gelişmelere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
BİM BAYRAMDA AÇIK MI?
BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmete devam edecek.