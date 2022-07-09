8-12 Temmuz A101, MİGROS, ŞOK, BİM açık mı? Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2022! Bayramda marketler kaça kadar açık?

Kurban Bayramı nedeniyle marketlerin saat kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. 2022 Kurban Bayramı marketler kaça kadar açık sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.