7 Temmuz CANLI DOLAR KURU! 7 Temmuz 2022 Dolar, Euro, Altın ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları düşecek mi?

Sabah saatlerinden itibaren piyasalardaki durum merak ediliyor. ABD ekonomisinde yaşanan daralma sonrası altın ve dolar fiyatlarının nasıl ilerleyeceği araştırılıyor. Peki, 7 Temmuz 2022 dolar ne kadar? 7 Temmuz gram, çeyrek altın ne kadar? 7 Temmuz Euro ne kadar? İşte merak edilenler..
7 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yaz ayları ile birlikte düğün sezonu da geldi çattı. Altın almak ve yatırım yapmak isteyenler ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.6 oranında daralma kaydetmesiyle fiyatların nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. İşte 7 Temmuz 2022 altın fiyatları;
GRAM ALTIN
968,26
968,45
ÇEYREK ALTIN
1.594,00
1.622,00
YARIM ALTIN
3.182,00
3.245,00
TAM ALTIN
6.364,00
6.466,00
CUMHURİYET ALTINI
6.538,00
6.636,00
ATA ALTIN
6.501,00
6.636,00
ONS ALTIN
1.745,04
1.745,38
HAS ALTIN
968,31
968,52
22 AYAR BİLEZİK
888,97
925,14
18 AYAR ALTIN
720,84
721,68
14 AYAR ALTIN
538,29
648,60
GREMSE ALTIN
15.799,20
16.163,69
İKİBUÇUK ALTIN
15.799,20
16.054,95
BEŞLİ ALTIN
31.993,38
32.623,97
0.25 GRAM ALTIN
242,07
242,11
0.50 GRAM ALTIN
484,13
484,22
ALTIN KG (DOLAR)
55.846,00
55.856,00
ALTIN KG (EURO)
55.759,00
55.800,00
7 TEMMUZ 2022 DOLAR NE KADAR?
2022 dolar fiyatları hakkında da detaylar merak ediliyor. Hafta başında dalgalı ilerleyen doların bugün itibari ile alış fiyatı 17,2556 TL oldu. 30 Haziran Perşembe 2022 Dolar satış fiyatı ise 17,2617 TL'den işlem görüyor.
7 TEMMUZ 2022 EURO NE KADAR?
7 Temmuz itibariyle Euro alış fiyatı 17,6391 TL olarak belirlendi. Euro satış fiyatı ise 17,6611'TL'den işlem görüyor.