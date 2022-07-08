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    • Haberler
    • 08.07.2022 13:38
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    • 08.07.2022 13:59
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    Kurban kesmeyen teşrik tekbiri getirir mi? 2022 Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Teşrik tekbiri Arapça ve Türkçe okunuşu!

    Kurban Bayramı tekbiri, son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Kurban Bayramı arefe günü bugün idrak ediliyor. Arefe günü itibarıyla başlayan teşrik tekbirinin ne zaman getireleceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Kurban tekbirine ne zaman başlanır? Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar, biter? Teşrik tekbiri nedir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kurban tekbirine ne zaman başlanır?

    Kurban tekbirine ne zaman başlanır? Manevi bir zenginliğimiz olan gelenek ve göreneklerimizin nesillerden nesillere aktarıldığı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında 'teşrik tekbiri' yer aldı. Peki, Kurban tekbiri ne zaman başlıyor? 2022 Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Teşrik tekbiri Arapça ve Türkçe okunuşu!

    TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

    Teşrik tekbiri, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına değin, 23 farz namazın ardından birer kez "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesine denir.

    İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir.

    Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamındadır.

    TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN GETİRİLİR?

    Diyanet'e göre: Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

        Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

        Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).
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