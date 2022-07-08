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    • Haberler
    • 08.07.2022 14:16
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    • 08.07.2022 14:16
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    Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı, şart mı? Diyanet'e göre Kurban kesildikten sonra kılınan namaz hangisi, kaç rekat? Nafile namazı kılınışı...

    Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. İslamiyet’te büyük önemi bulunan kurban ibadetini gerçekleştirecek olan Müslüman alemi sonrasında namaz kılınması gerekip gerekmediğini merak ediyor. Peki Diyanet bu konuda ne söylüyor? Kurban kestikten sonra kılınan namaz hangisidir? Bu namazı hangi saatte ve nasıl kılmak gerekir? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları haberimizde!

    takvim.com.tr
    Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı, şart mı?

    Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor, kurban ibadetini yerine getiriyor. Peki kurban kestikten sonra namaz kılınır mı, bu namaz hangisidir ve kaç rekattır? Kurban kestikten sonra kılınan namaz ile ilgili merak edilenleri haberimizde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz...

    KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

    Din işleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet adresinden verdiği yanıta göre, "Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir."



    KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

    Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

    a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın Yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

    b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

    c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

    d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

    f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

        KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ NASIL KILINIR?

        Kurban kestikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder.

        1.Rekat

        Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.

        "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

        Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

        "Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

        Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

        "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

        2. Rekat

        Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

        Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

        "Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

        Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

        Ardından secdeye gidilir.

        Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

        KURBAN KESTİKTEN SONRA KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR?

        Kurban sonrası namaz olarak şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz esnasında secde ederken Allah'a şükredilir ve bol bol dua edilir. Allah'ın verdiği nimetlere şükür için kılınan bu namazın ardından teşbih çekilir ve dua edilir.
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        Haberler Haberler Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı, şart mı? Diyanet'e göre Kurban kesildikten sonra kılınan namaz hangisi, kaç rekat? Nafile namazı kılınışı...
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