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    • Haberler
    • 08.07.2022 12:59
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    • 08.07.2022 12:59
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    Kurban Bayramı'nda Anıtkabir açık mı? Bayramda Anıtkabir ziyaret saatleri 2022!

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek isteyenler, Anıtkabir ziyaret saat ve tarihlerini araştırıyor. Peki Anıtkabir bayramda açık mı? Anıtkabir ziyaret saatleri 2022 nasıl? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı’nda Anıtkabir açık mı?

    Anıtkabir ziyaret saatleri ve açılış kapanış zamanının bayramda değişip değşmeyeceği merak ediliyor. Bayram günü Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 2022 Anıtkabir çalışma saatleri...

    2022 KURBAN BAYRAMI'NDA ANITKABİR AÇIK MI?

    Anıtkabir aşağıdaki saat ve tarihler arasında her gün ziyarete açıktır. Bayramda da Anıtkabir ziyaretlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

    01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09:00-16:30

    15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00-17:00

    01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 09:00- 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

        ANITKABİR GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2022?

        Anıtkabir giriş ücreti bulunmuyor. Girişler ücretsizdir.

        ANITKABİR NASIL YAPILDI?

        Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki ölümünün ardından naaşının, Ankara'da bir anıt mezar inşa edilene kadar Ankara Etnografya Müzesi'nde kalacağı açıklandı. Anıt mezarın inşa edileceği yeri belirlemesi amacıyla hükûmet tarafından bir komisyon kuruldu. Hazırlanan rapor doğrultusunda, 17 Ocak 1939'daki Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu toplantısında yapının Rasattepe'ye inşa edilmesine karar verildi. Bu kararın ardından ilgili arazide kamulaştırma çalışmaları başlatılırken yapının tasarımının belirlenmesi amacıyla 1 Mart 1941'de uluslararası bir proje yarışması açıldı. 2 Mart 1942'de sona eren yarışma sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emin Onat ve Orhan Arda'nın projesinin, birtakım değişikliklerle uygulanmasına karar verildi ve 9 Ekim 1944'te gerçekleştirilen temel atma töreniyle inşasına başlandı.

        Dört kısım hâlinde gerçekleştirilen inşaat, yaşanan birtakım sorunlar ve aksaklıklar nedeniyle planlanandan geç olarak Ekim 1953'te tamamlanırken, inşaat devam ederken dahi projede değişiklikler yapılmıştı. 10 Kasım 1953'te gerçekleştirilen bir törenle, Atatürk'ün naaşı buraya nakledildi. 1973'ten beri İsmet İnönü'nün kabrinin de yer aldığı Anıtkabir'e 1966'da defnedilen Cemal Gürsel ile 1960-1963 yılları arasında defnedilen on bir kişinin naaşları ise 1988'de Kenan Evren tarafından, "Anıtkabir Atatürk içindir. Mezarlık olamaz." düşüncesiyle Anıtkabir'den kaldırıldı.
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        Haberler Haberler Kurban Bayramı'nda Anıtkabir açık mı? Bayramda Anıtkabir ziyaret saatleri 2022!
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