Kurban Bayramı'nda Anıtkabir açık mı? Bayramda Anıtkabir ziyaret saatleri 2022!

Dört kısım hâlinde gerçekleştirilen inşaat, yaşanan birtakım sorunlar ve aksaklıklar nedeniyle planlanandan geç olarak Ekim 1953'te tamamlanırken, inşaat devam ederken dahi projede değişiklikler yapılmıştı. 10 Kasım 1953'te gerçekleştirilen bir törenle, Atatürk'ün naaşı buraya nakledildi. 1973'ten beri İsmet İnönü'nün kabrinin de yer aldığı Anıtkabir'e 1966'da defnedilen Cemal Gürsel ile 1960-1963 yılları arasında defnedilen on bir kişinin naaşları ise 1988'de Kenan Evren tarafından, "Anıtkabir Atatürk içindir. Mezarlık olamaz." düşüncesiyle Anıtkabir'den kaldırıldı.