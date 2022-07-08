Kurban Bayramı'nda Anıtkabir açık mı? Bayramda Anıtkabir ziyaret saatleri 2022!

Anıtkabir ziyaret saatleri ve açılış kapanış zamanının bayramda değişip değşmeyeceği merak ediliyor. Bayram günü Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 2022 Anıtkabir çalışma saatleri...
2022 KURBAN BAYRAMI'NDA ANITKABİR AÇIK MI?
Anıtkabir aşağıdaki saat ve tarihler arasında her gün ziyarete açıktır. Bayramda da Anıtkabir ziyaretlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09:00-16:30
15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00-17:00
01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 09:00- 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.