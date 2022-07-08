Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 08.07.2022 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2022 08:01
    ABONE OL

    KPSS lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi! KPSS önlisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri ne zaman?

    2022 KPSS Ön Lisans, ortaöğretim sınav başvuruları ne zaman? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. KPSS lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi!

    takvim.com.tr
    KPSS önlisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri ne zaman?

    KPSS önlisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ön Lisans KPSS oturumu üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olanları ilgilendiriyor. KPSS sınavı için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden adaylar gözünü başvuru tarihlerine çevirdi. ÖSYM merakla beklenen sınav takvimi açıklandı. Peki, KPSS önlisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri ne zaman? KPSS lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi!

    KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN OLUNACAK?

    KPSS Önlisans başvuruları ÖSYM tarafından 3-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak. KPSS Önlisans sınavı 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

    KPSS Ortaöğretim sınavı iin başvurular 1-13 Eylül tarihleri arasında alınacak. KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

    2022-KPSS ÖN LİSANS

    SINAV TARİHİ: 02.10.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

        2022-KPSS ORTAÖĞRETİM

        SINAV TARİHİ: 06.11.2022

        BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

        2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

        SINAV TARİHİ: 06.08.2022

        BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

        2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

        SINAV TARİHİ: 07.08.2022

        BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

        2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

        SINAV TARİHİ: 14.08.2022

        BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

        2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

        SINAV TARİHİ: 27.11.2022

        BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Haberler KPSS lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS sınav takvimi! KPSS önlisans, ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri ne zaman?
            SON DAKİKA